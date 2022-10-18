В Германии сняли с должности чиновника из-за подозрений в связях с рф

Глава Федерального управления информационной безопасности Германии Арне Шенборн снят с должности, потому что его подозревают в связях с российскими спецслужбами.

Министерство внутренних дел немедленно освободило главу Федерального управления информационной безопасности и возбудило против него дисциплинарное производство из-за возможных связей с *россией.

Об этом сообщает Spiegel.

«Поскольку на обвинения не было ответа, я попросил себя в понедельник возбудить дисциплинарное производство для выяснения фактов. Пока я не знаю, что проверяло министерство и какие конкретно обвинения против меня», – прокомментировал это Шенборн.

Также «Курсор» сообщал о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!