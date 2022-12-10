В Германии женщина отключила от аппарата ИВЛ соседку по палате из-за шума

В городе Мангейм на юго-западе Германии 72-летняя женщина дважды отключала аппарат искусственной вентиляции легких своей соседки по палате в больнице. Ее арестовали и обвинили в покушении на убийство.

Об этом информирует портал The Epoch Times.

Отмечается, что персоналу пришлось вмешаться, чтобы экстренно реанимировать другого пациента.

Согласно сообщению, опубликованному прокуратурой и полицией Мангейма, женщина выключила аппарат искусственной вентиляции легких, потому что шум мешал ей, оставив другую пациентку в состоянии дыхательной недостаточности. Однако, несмотря на вмешательство персонала, пояснившего, что аппарат жизненно необходим ее соседке по палате, позже она снова выключила его.

«К счастью, вторая пациентка, 79 лет, была реанимирована и сейчас находится вне опасности. Однако она нуждается в интенсивной терапии и остается под наблюдением. 72-летняя женщина, подозреваемая в покушении на убийство, была арестована. В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование, чтобы попытаться понять ее намерения.

Как сообщал Курсор, 7 августа в Бней-Браке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 6-летний мальчик. Он подавился хот-догом и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Парамедики и фельдшеры оказали ребенку медицинскую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, во время которой из его горла с помощью специального медицинского оборудования был извлечен кусок хот-дога.

Также Курсор информировал о том, что Магистратский суд Ришон ле-Цион продлил на 15 дней арест мужчины, подозреваемого в убийстве своей жены Яфит Пуриан и поджоге их дома в Реховоте. Члены семьи обнаружили предсмертную записку, оставленную подозреваемым, в которой он попрощался со своими детьми и членами семьи.