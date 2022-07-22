Подробности катастрофы: израильский спортсмен погиб в Италии при прыжке с парашютом

Разрешено к публикации: Йонатан бен Моше Таранго погиб во время прыжка в вингсьюте возле горного курорта Курмайор в Итальянских альпах.

45-летний Йонатан бен Моше Таранго погиб в результате несчастного случая на севере Италии.

Йонатан бен Моше Таранго — израильский инструктор по скалолазанию, он также писал книги на эту тему.

Его семья в последние годы жила в испанском городе Малага, и там пройдут похороны.

Авария с парашютом произошла в итальянской части Монблана, самой высокой в Альпах.

Бен Моше Таранго — известный альпинист, спортсемн-экстремал и автор путеводителя по этой теме. В парашютном сообществе он был известен благодаря вингсьюту — экстремальному виду спорта, известному также как полеты в костюме птицечеловека.

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