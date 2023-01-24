В Гонконге свинья убила мясника, который пытался ее зарезать

На скотобойне Шеунг-Шуй, расположенной на северной окраине Гонконга, 61-летний мясник собирался зарезать свинью, оглушив ее электрошокером, но животное пришло в сознание и набросилось на мужчину.

Об этом сообщает CNN.

В результате нападения мясник получил смертельное ранение. Мужчину нашли с тесаком в руках и с глубокой раной на левой ноге. Работники вызвали «скорую» помощь и пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где медики были вынуждены констатировать его смерть.

В полиции сообщили, что причина смерти еще не установлена. А в Департаменте труда города заявили, что начали расследование.

К слову, что стало со свиньей, не уточняется.

«Курсор» писал ранее, что в китайской провинции Хубэй в октябре начала работать самая большая и высокая свиноферма в мире. На ней уже разместили первых 3 700 свиноматок. Снаружи свиноферма выглядит как обычный многоквартирный дом, но состоит он из двух зданий.

Еще мы писали, что эксперты из Копенгагенского университета смогли определять, какие эмоции испытывает свинья по звуку. Так, ученые проанализировали 7414 звуков, которые издавали 411 свиней. Во время исследования удалось создать алгоритм для расшифровки этих звуков.

Напомним, что 77-летний житель города Олбани в Австралии был обнаружен мертвым. Скорее всего, он стал жертвой нападения свирепого кенгуру, которое держал в качестве домашнего питомца.