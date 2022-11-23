Озвучены новые детали о должности в Госдепартаменте США, ориентированной исключительно на палестинцев

«Решение создать [эту новую] роль было принято для укрепления американо-палестинских отношений», — заявили в США.

Президент США Джо Байден назначил высокопоставленного чиновника Госдепартамента на новую должность, отвечающую за взаимодействие с палестинцами, сообщил во вторник The Times of Israel высокопоставленный чиновник США.

Хади Амр, который в течение последних двух лет работал заместителем помощника госсекретаря по делам Израиля и Палестины, был назначен специальным представителем по делам Палестины.

Лидер ПА согласился работать с ним в его новой роли, говорится на новостном сайте Axios.

Согласно изданию, уходящий премьер-министр Яир Лапид и назначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху также были заранее проинформированы о новой роли Амра.

В своей новой роли Амр продолжит работу в Бюро по делам Ближнего Востока Государственного департамента в Вашингтоне, а также будет тесно координировать свои действия с Управлением по делам Палестины посольства США в Иерусалиме, сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

«Этот шаг служит интересам США, укрепляя нашу способность углублять американо-палестинские отношения и помогая справляться с проблемами в израильско-палестинских отношениях, а также интересам израильтян, палестинцев и других наших партнеров в регионе, — сказал официальный представитель. — Решение создать [эту новую] роль было принято для укрепления американо-палестинских отношений».

Чиновник заявил, что администрация по-прежнему привержена открытию консульства в Иерусалиме. Сменявшие друг друга израильские правительства выступали против этого шага.

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