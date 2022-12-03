В Госдепе рассказали, как поменялась стратегия путина в связи с давлением из-за ядерного оружия

По словам Виктории Нуланд, россия «перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей», что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией.

Жесткие предупреждения со стороны других государств убедили президента россии владимира путина* в том, что реакция на применение ядерного оружия будет невиданной и тяжелой для россии. Это заставило рф прибегнуть к нынешней, также неприемлемой тактике войны.

Такое мнение во время общения с представителями СМИ в столице Украины, Киеве, высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Европейская правда.

Она отметила, что после угроз путина относительно применения ядерного оружия, звучавших летом и осенью, мир прибегнул к попыткам убедить рф не делать необратимого шага.

«Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим. … Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, что применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру», — считает Нуланд.

Она также отметила, что тактика, выбранная россией вместо ядерной эскалации, является абсолютно неприемлемой.

«Россия перенесла войну с поля боя на гражданских, в дома людей, что само по себе является абсолютно неприемлемой эскалацией», — заявила она.

Замгоссекретаря США также подчеркнула, что Запад применяет санкции против рф, однако сейчас ядерная угроза не является частью непосредственных планов россии.

«После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для россии — тогда путин решил делать что-то другое. И с этим «другим» вам приходится сейчас жить», — резюмировала Нуланд.

Как сообщал Курсор, россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.

Ранее Курсор писал, что Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!