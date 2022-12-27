В Госдепе сделали откровенное заявление о войне россии против Украины

По словам Энтони Блинкена, США будут поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.

США и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Он отметил, что украинцев ждет суровая зима.

«Мы будем неустанно работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины», — заявил Блинкен.

We will stand with Ukraine for as long as it takes. A tough winter lies ahead for Ukrainians, and we will work tirelessly with the G7 and other partners to repair, replace, and defend Ukraine’s energy infrastructure. https://t.co/bdWMW31ux8 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 27, 2022

Как сообщал Курсор, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что агрессор может пойти на переговоры, но для этого, нужно усилить помощь ВСУ. По словам чиновника, президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Энтони Блинкен подчеркнул, что сохранение мощной поддержки ВСУ имеет решающее значение, поскольку российский диктатор не проявляет заинтересованности в том, чтобы завершить войну дипломатическим путем.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам посещения США выступил с коротким заявлением, посвященным результатам поездки. Все зарубежные новости уже успели сообщить о том, что украинский лидер привез своей стране новое оружие, которое приблизит ее к победе.