В Госдепе сделали откровенное заявление о войне россии против Украины

США и союзники будут делать все, чтобы защищать и ремонтировать критическую инфраструктуру Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Он отметил, что украинцев ждет суровая зима.

«Мы будем неустанно работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины», — заявил Блинкен.

We will stand with Ukraine for as long as it takes. A tough winter lies ahead for Ukrainians, and we will work tirelessly with the G7 and other partners to repair, replace, and defend Ukraine’s energy infrastructure. https://t.co/bdWMW31ux8

