В Гренландии село на мель роскошное судно, его пассажиры оказались в ловушке

Помощь находится на расстоянии более тысячи миль.

104-метровое судно Ocean Explorer застряло в водах Арктики, потому что село на мель. Более 200 пассажиров оказались в ловушке, ведь круизный лайнер не может быть освобожден самостоятельно.

Об этом пишет Daily Star.

Инцидент с судном компании Aurora Expeditions произошел в понедельник (11 сентября). Руководитель операции Брайан Йенсен назвал ситуацию "тревожной", поскольку ближайшая помощь находится на расстоянии более тысячи миль.

По словам Йенсена ситуация неблагоприятна для пассажиров, однако серьезной опасности для их жизни нет.

"Наши подразделения расположены далеко, а погода может быть очень неблагоприятной. Однако в этой конкретной ситуации мы не видим никакой непосредственной опасности для жизни людей или окружающей среды, которая не может не радовать", – сказал он.

Для проведения спасательной операции привлекаются суда. Ближайшее из них – инспекционное судно Knud Rasmusse. Оно находится на расстоянии около 1200 морских миль. Представители JAC заявили, что самое раннее время, когда они смогут добраться до севшего на мель судна – это утро 15 сентября, если не возникнет никаких препятствий для проведения спасательной операции.

"Курсор" писал ранее, что в Суэцком канале недалеко от города Эль-Кантара, расположенного на севере Египта, сел на мел сухогруз Glory с грузом в 65 тысяч тонн на борту.