В Суэцком канале село на мель большое грузовое судно

Пока неизвестно, помешало ли это движению других судов.

В понедельник, 9 января, в Суэцком канале недалеко от города Эль-Кантара, расположенного на севере Египта, сел на мел сухогруз Glory с грузом в 65 тысяч тонн на борту.

Об этом пишет Leth Agencies.

Буксиры пытаются снять судно с мели. Данные трекеров VesselFinder и MarineTraffic показали, что сухогруз под флагом Маршалловых островов. Пока неизвестно, помешало ли это движению судов по Суэцкому каналу.

Отмечается, что морское судно Glory участвует в вывозе продовольствия c Украины в рамках зернового соглашения. Согласно данным сервиса, 24 декабря оно вышло из порта Черноморск. Его длина составляет 225 м.

Через Суэцкий канал проходит около 15 процентов мирового судоходства, поэтому любые заторы могут принести торговле серьезные убытки.

«Курсор» писал ранее, что по меньшей мере 77 человек, большинство из которых — граждане Ливана — погибли у берегов Сирии вследствие крушение судна с мигрантами, направлявшемся в Европу.

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Напомним, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили иностранное судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде 757 тысяч литров дизельного топлива из страны.