В Гренландии зафиксирован резкий всплеск потепления — ученые

Резкий всплеск температуры в Гренландии с 1995 года является самым теплым за более чем 1 000 лет.

До сих пор ледяные керны Гренландии — проблеск долгосрочных температур до термометров — не показывали четких сигналов глобального потепления в самой отдаленной северной центральной части острова, по крайней мере, по сравнению с остальным миром. Но ледяные керны также не обновлялись с 1995 года. Недавно проанализированные керны, пробуренные в 2011 году, показывают резкое повышение температуры за предыдущие 15 лет.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

«Мы продолжаем (видеть) повышение температуры между 1990-ми и 2011 годами. Теперь у нас есть четкие признаки глобального потепления», — сказала ведущий автор исследования Мария Хорхольд, гляциолог из Института Альфреда Вегенера в Германии.

На анализ данных ледяных кернов уходят годы. У Хорхольд есть новые ядра с 2019 года, но она еще не закончила их изучение. Она ожидает, что повышение температуры продолжится, поскольку ледяной щит и ледники Гренландии в последнее время тают быстрее.

«Это важный вывод, подтверждающий подозрение, что «отсутствующее потепление» в ледяных кернах связано с тем, что керны заканчиваются до того, как начинается сильное потепление», — сказал климатолог Мартин Стендель из Датского метеорологического института.

«Скачок температуры после 1995 года настолько больше, чем в доиндустриальные времена до середины 19-го века, что существует «почти нулевая» вероятность того, что это не антропогенное изменение климата», — сказала Хорхольд и добавила, что всплеск потепления также отражает внезапное увеличение количества воды, стекающей с тающих льдов Гренландии, говорится в исследовании. Но примерно 25 лет назад потепление стало слишком большим, чтобы его можно было скрыть.

Прошлые данные также показали, что Гренландия нагревается не так быстро, как остальная часть Арктики, которая сейчас нагревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Но остров, кажется, наверстывает упущенное. Данные ледяных кернов за многие годы показали, что Гренландия действовала немного иначе, чем Арктика. По словам Хорхольда, это, вероятно, из-за блокировки Гренландии. Другие ученые говорят, что Гренландия, будучи гигантским массивом суши, менее подвержена влиянию таяния морского льда и других водных факторов по сравнению с остальной частью Арктики, которая гораздо ближе к воде.

Херхольд и сторонние ученые заявили, что новые данные о потеплении — плохие новости, потому что ледяной щит Гренландии тает.

Ранее Курсор писал, что ученые раскрыли еще одну причину таяния ледников Антарктики. Ученые из Университета Восточной Англии в Соединенном Королевстве определили процесс, который способствовал таянию антарктических ледников.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления.