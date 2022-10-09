В Греции начались протесты – подробности

Греческие студенты недовольны тем, что на территории университетских кампусов могут создать постоянные отделы полиции.

Негодующие учащиеся решили выйти на протест и обвинили правительство в попытке набрать голоса в предстоящих выборах за счет репрессий.

Об этом сообщает The New York Times.

Известно, что греческие университеты и полиция начали противостоять друг другу еще в 1973 году, когда на территории афинского университета во время акции протеста против военной диктатуры было убито более 20 человек.

С того момента так называемый «закон об университетском убежище» ограничивал вход силовиков в университетские кампусы, чтобы защитить студентов и свободу слова. Власть страны считает, что «предоставляемые им свободы на протяжении многих лет использовались, в основном, самозваными анархистами и несовершеннолетними правонарушителями».

В 2011 году закон попробовали отменить и в итоге это удалось сделать в 2019 году. Однако, полицейские не пытались массово присутствовать на территории учебных заведений. Недавно чиновники сформировали новые отделения полиции, которые должны находиться на территории кампусов постоянно. Часть сотрудников полиции решил снять с постов, чтобы они сопровождали силовиков из нового отделения.

Однако, попытка отправки офицеров в четыре университета Салоников и Афин обернулась провалом, потому что начались протесты студентов, которые заблокировали вход на территорию. Правительство уже обвинило учащихся в «хранении самодельного оружия», «запугивании и нападении на преподавателей».

Однако, по информации журналистов, преподаватели тоже считают, что полиция в кампусе – «репрессии и запугивание». Также союз профессоров греческих университетов (Posdep) призвал упразднить новые формирования. По словам ректора университета Западной Аттики Панайотиса Калдиса, крайне мало педагогов поддерживают ввод полиции, потому что в этом «нет необходимости».

27 сентября полицейские арестовали 24 человека, когда устраивали рейд в афинском университете, по подозрению «в причастности к наркотикам и грабежам». Одного из арестованных застрелили, потому что он «в причастности к наркотикам и грабежам».

Ранее мы рассказывали, что на фоне протестов фонтаны кроваво-красного цвета появились на улицах Тегерана.

Также «Курсор» сообщал о том, что Грецию признали лучшей страной для отдыха с детьми.