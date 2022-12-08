В Греции отреагировали на военные угрозы со стороны Турции

Турция и Греция имеют многолетние споры по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и споры о воздушном пространстве.

Министерство иностранных дел Греции заявило об угрозах войны со стороны Турции.

Об этом сообщает Assosiated Press.

Отмечается, что это стало реакцией на заявление министра иностранных дел Турции, который пригрозил «принять меры» против Греции в связи с военными учениями в Эгейском море.

В своем заявлении МИД Греции заявляет, что «неоднократные угрозы войны» со стороны Турции «совершенно неприемлемы», и отмечает, что Афины уважают международное право и морское право Организации Объединенных Наций.

Как известно, Турция настаивает на том, что размещение солдат или оружия на греческих островах в восточной части Эгейского моря вблизи ее побережья нарушает невоенный статус островов в соответствии с международным правом. Греция, в свою очередь, утверждает, что ей необходимо защищать их от возможного нападения Турции, отмечая, что Анкара имеет значительные военные силы на западном турецком побережье, прямо напротив островов.

Члены НАТО Турция и Греция имеют многолетние споры по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и споры о воздушном пространстве. За последние 50 лет конфликты трижды ставили их на грань войны.

Как сообщал Курсор, на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».

«Либо Греция делает шаг назад и выполняет условия соглашений, либо мы сделаем то, что нужно», – сказал Чавушоглу.

По информации турецких СМИ, Греция недавно провела военные учения на Эгейских островах. В Анкаре считают, что переброска военнослужащих и вооружения Грецией является нарушением международного законодательства.

Также Курсор писал о том, что в сентябре министерство иностранных дел Греции направило письма в НАТО, ООН и ЕС, в которых пожаловалось на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.