Катастрофа на железной дороге в Греции: появились новые кадры

По меньшей мере 32 человека погибли и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции.

Отмечается, что столкновение произошло недалеко от города Лариса. Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.

«Почему поезда находились на одном пути — неизвестно. Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся. Колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, на железнодорожной станции «Савидор мерказ» в Тель-Авиве женщина попала под колеса поезда. Спасти ее не удалось. Женщина стояла у края платформы. Ей стало плохо, она потеряла сознание. В результате пострадавшая упала прямо под колеса движущегося поезда.

Нескольким случайным свидетелям инцидента потребовалась медицинская и психологическая помощь.

Также Курсор информировал о том, что в Нагарии в вагоне поезда оставили коляску с двухмесячным младенцем.

Ранее мы писали о том, что техническое обслуживание поездов в Шаббат будет сокращено.