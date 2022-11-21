В Гватемале задержали семью, незаконно хранившую более тысячи реликвий

22:02, Сегодня
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Фото: Pixabay

Контрабандистам грозит длительное тюремное заключение.

В Гватемале правоохранительные органы задержали американскую пару, которая держала у себя дома ценные археологические артефакты.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчину и женщину обвиняют в контрабанде исторических реликвий. У них дома обнаружили примерно 1200 предметов, датирующихся доиспанским временем. В частности, речь идет о различных керамических изделиях и резьбе по камню.

В Управлении специального прокурора по культурному наследию заявили, что каменные изделия могут быть изготовлены из нефрита и базальта, но точно это установить можно лишь после анализа. Одним из подозреваемых является женщина по имени Джоллак, которая вместе со своим компаньоном Джорджио Сальвадор Россили живет в городке Антигуа. Сейчас подозреваемую отпустили под подписку о невыезде после ареста в аэропорт.

Впервые американцев арестовали после обыска в их авто, где было около 166 артефактов майя. Сперва задержанные делали вид, что им ничего неизвестно, потому что они иностранцы. Это версию они отстаивали в суде и утверждали, что реликвии – дешевые репродукции. В ходе расследования оказалось, что Россили написал двухтомный труда о «Масках традиционных танцев Гватемалы», а также он был руководителем выставки доиспанских артефактов.

Министерство культуры Гватемалы изучило артефакты и пришло к выводу, что 90% среди 166 артефактов являются аутентичными. В этой стране за контрабанду подобных предметов грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения. Суд отпустил пару под залог, но теперь они не могут покинуть Гватемалу. Адвокат Джоллака Хуан Карлос Веласкес не стал давать комментарии в беседе со СМИ.

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