В Харьков из Израиля доставили 9 тонн медицинских препаратов

Об этом сообщило Посольство Украины в Государстве Израиль.
Посольство выразило признательность Торгово-промышленной палате «Израиль-Украина» и Израильскому форуму международной гуманитарной помощи IsraAID, которые доставили столь ценный груз в город, постоянно страдающий от обстрелов рф*.
В посольстве подчеркивают, что медикаменты, поставленные Израилем, помогут спасти жизни украинцев, которые пострадали от российских обстрелов.
Ранее замминистра обороны Украины после поездки в Польшу заявила о том, что договорилась с польской стороной о взаимном сотрудничестве. В частности, Польша согласилась помогать раненым украинским военным.
Курсор также сообщал, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 7 июля ликвидировали около 36 тысяч 650 российских военных. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали минимум 150 оккупантов. И это только официально подтвержденные случаи, реальное число уничтоженных солдат рф* может быть куда выше.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!