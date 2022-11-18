В Херсонской области нашли обломки новейшего российского вертолета

17:52, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

У обломков россияне установили крест, который имел надпись: «Мы отомстим».

В Херсонской области обнаружили обломки сбитого российского вертолета Ка-52.

Кадры с обломками авиационной машины показал украинский военный в социальной сети.

Российский ударный вертолет был сбит, когда русские войска еще занимали правый берег Днепра в Херсонской области.

Вероятно, вертолет воздушно-космических сил рф сбили в сентябре-октябре, но обнаружили только сейчас.

Боевой вертолет имел характерный рисунок в виде аллигатора, демонстрировавшийся в российских соцсетях в августе этого года.

Также у обломков россияне установили крест, который имел надпись: «Мы отомстим».

 

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