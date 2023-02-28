В Индии змея помогла ребенку спастись из шестиметрового колодца

Семейная пара в индийском городе Бадаюн (штат Уттар-Прадеш), спасла из сухого колодца брошенного новорожденного ребенка благодаря змее.

Об этом сообщает Times of India.

50-летний Прем Радж и его 48-летняя жена Сомвати Деви работали на своей ферме, когда услышали детский плач. Прем спустился в шестиметровый колодец, откуда раздавались крики, и увидел, что рядом с ребенком находится змея. После появления мужчины рептилия, которая напугала новорожденного, заставила его разрыдаться и обратить тем самым внимание фермеров на себя, медленно уползла.

Мужчина извлек ребенка из колодца и сообщил о произошедшем в полицию. Его жена вместе другими жителями деревни сопроводила малыша на скорой помощи в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь, после чего его перевели в частное медицинское учреждение.

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