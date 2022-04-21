В Иордании созвали экстренное заседания из-за действий Израиля на Храмовой горе

Региональный арабских комитет, в который входят ОАЭ, Марокко и Иордания, сегодня обсуждает действия Израиля на Храмовой горе. Вероятнее всего после окончания заседания будет публичное заявление по этому поводу.

В Иордании проходит экстренное заседание регионального арабского комитета по поводу того, что он называет «незаконной политикой и мерами Израиля» в Иерусалиме.

Комитет осуждает действия Израиля на Храмовой горе, называя их провокационными, и призывает Израиль обеспечить, чтобы на этом месте поклонялись только мусульмане. В последние дни на святом месте происходят столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.

«Комитет предупредил, что эти нападения и нарушения представляют собой вопиющую провокацию против чувств мусульман», — сообщает иорданское информационное агентство Petra, добавляя, что это «грозит разжечь цикл насилия». Действия полиции по подавлению беспорядков в мечети Аль-Акса на вершине горы в прошлом году стали одной из причин 11-дневной войны в Газе в мае.

В комитет входят страны-члены, которые недавно нормализовали отношения с Израилем, включая Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В работе комитета также приняли участие Тунис, Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Палестинская автономия.