В Иордании созвали экстренное заседания из-за действий Израиля на Храмовой горе

В Иордании проходит экстренное заседание регионального арабского комитета по поводу того, что он называет «незаконной политикой и мерами Израиля» в Иерусалиме.
Комитет осуждает действия Израиля на Храмовой горе, называя их провокационными, и призывает Израиль обеспечить, чтобы на этом месте поклонялись только мусульмане. В последние дни на святом месте происходят столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.
«Комитет предупредил, что эти нападения и нарушения представляют собой вопиющую провокацию против чувств мусульман», — сообщает иорданское информационное агентство Petra, добавляя, что это «грозит разжечь цикл насилия». Действия полиции по подавлению беспорядков в мечети Аль-Акса на вершине горы в прошлом году стали одной из причин 11-дневной войны в Газе в мае.
В комитет входят страны-члены, которые недавно нормализовали отношения с Израилем, включая Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В работе комитета также приняли участие Тунис, Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Палестинская автономия.
Ранее Курсор писал, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.