В Ираке обнаружили развалины одного из древнейших храмов

Британские археологи, проводившие раскопки на территории провинции Ди-Кар на юго-востоке Ирака наткнулись на руины храма легендарного правителя шумеров Гудеа.

Известно, что Гудеа правил городом-государством Лагаш еще в 2142-2122 годах до н. э.

Об этом сообщает Al Sumaria.

Сообщается, что группа геологов проводила разведочные работы на месторождениях в районе Телло, неподалеку от города Эн-Насирия.

Кроме развалин храма одного из самых известных правителей шумерской цивилизации геологи обнаружили не менее 800 артефактов из различных эпох.

К примеру часть обнаруженных предметов относится к так называемой первой исторической эпохе – 2500-2312 годы до н. э., остальные ко второй – 2136-2109 годы до н. э., а также к династиям Лагаша и к третьей династии – Ура 2111-2003 годы до н. э.

Были обнаружены куклы, глиняные горшки, украшения и глиняные фигурки, которые принадлежали одной из древнейших цивилизаций в мире.

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