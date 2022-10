В Иране еще одна символическая смерть: девушка погибла за отказ восхвалять лидера страны

Новая скандальная смерть в Иране — еще одна девушка погибла после избиения полицейскими. Погибшей оказалась 16-летняя школьница, которую избили полицейские после отказа петь песню, восхваляющую Али Хаменеи.

В Иране уже месяц не утихают протесты после гибели Махсы Амини, впавшей в кому и скончавшейся после побоев в полицейском участке.

16-летняя Асра Панахи получила смертельные ранения во время полицейского рейда, когда силовики ворвались в среднюю школу для девочек “Шахед” в Ардебиле на севере Ирана и потребовали от школьниц спеть гимн, восхваляющий верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Школьницы превратились в мощную часть всеиранского протеста после убийства Махсы Амини, соцсети заполнили протестные видео, где девушки размахивают в воздухе хиджабами и фотографируются с непристойными жестами на фоне портретов верховных лидеров Ирана.

После таких протестов иранские власти на прошлой неделе провели серию рейдов по женским школам по всей стране.

Как сообщают местные СМИ, школьницы отказались петь гимн, и полиция начала избивать девушек. Несколько учениц были госпитализированы, часть попали под арест.

BREAKING: #BNNIran Reports

During Iran’s ongoing anti-hijab protests, an Iranian schoolgirl died on Wednesday after being beaten up by security forces for refusing to attend a pro-regime rally.

Asra Panahi, the girl, was a high school student in Ardabil. #MahsaAmini pic.twitter.com/ez9T24afbi

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 18, 2022