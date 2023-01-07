В Иране казнили еще двоих мужчин, арестованных во время протестов

Эксперты утверждают, что судебные процессы «не были похожи на содержательное судебное разбирательство».

В Иране утверждают, что казнили двух человек, осужденных за убийство добровольца военизированных формирований во время демонстрации.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Судебная система Ирана идентифицировала казненных как Мохаммада Карами и Мохаммада Хоссейни. Их осудили за убийство Рухоллы Аджамиана, члена добровольческого отряда «Басидж» Корпуса стражей исламской революции.

Сильно отредактированные кадры, транслировавшиеся по государственному телевидению, показывают, как Карами говорит перед Революционным судом о нападении, что, согласно утверждениям прокуратуры, также является реконструкцией нападения. Революционные суды Ирана вынесли два других смертных приговора, которые уже были приведены в исполнение.

Трибуналы не позволяют подсудимым выбирать себе адвокатов или даже знакомиться с уликами против них. В Amnesty International заявили, что судебные процессы «не были похожи на содержательное судебное разбирательство».

Государственное телевидение также показало кадры, на которых Карами и Хоссейни говорят о нападении, хотя вещательная компания в течение многих лет транслировала то, что активисты называют признаниями, полученными под принуждением.

Мужчины были осуждены за убийство, а также за «коррупцию на Земле» — коранический термин и обвинение, которое было выдвинуто против других в течение десятилетий после Исламской революции 1979 года и влекущее за собой смертную казнь.

Активисты говорят, что как минимум 16 человек были приговорены к смертной казни на закрытых слушаниях по обвинениям, связанным с протестами. Смертные приговоры в Иране обычно приводятся в исполнение через повешение.

По меньшей мере 517 протестующих были убиты и более 19 200 человек арестованы, по данным правозащитников в Иране. Тегеран не представил официального подсчета убитых или задержанных.

«Курсор» сообщал, что в Иране отменен смертный приговор писателю за интервью израильским СМИ.