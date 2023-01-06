В Иране отменен смертный приговор писателю за интервью израильским СМИ

Ранее Мехди Бахман был приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

В Иране Апелляционный суд отменил смертный приговор Мехди Бахману и заменил его пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает портал Israel Hayom со ссылкой на «информированный источник».

Отмечается, что по тому же делу аятолла Масуми Техрани, у которого год назад также брали интервью израильские СМИ, был приговорен к пяти годам условно.

Согласно информации источника, аятолла Масуми Техрани был освобожден из тюрьмы в тот же день, а Махди Бахман был переведен из крыла 209 тюрьмы Эвин в тюрьму Пашфушиа в Большом Тегеране.

Как сообщал Курсор, в конце декабря иранский писатель и художник Мехди Бахман приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. В 2021 году Бахман дал интервью израильскому телеканалу 13. В связи с этим писатель был арестован иранскими властями в октябре.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что есть много людей, которых я лично знаю и встречаю на улице, и когда я с ними разговариваю, они говорят, что у них нет вражды или неприязни ни к народу в Израиле, ни к евреям где бы то ни было», — сказал тогда Бахман.

Позже, около трех месяцев назад, во время интервью израильскому каналу 12, после вспышки протестов в Иране, он подверг критике исламский режим Ирана. Бахман находился под стражей в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся политические заключенные, и был лишен связи с адвокатом.

До этого Курсор писал, что в Иране в четверг, 8 декабря, казнили протестующего, который был осужден за ранение охранника ножом и перекрытие улицы в Тегеране. Верховный суд отклонил апелляцию подсудимого и вынес приговор, заявив, что его действия представляют собой преступление, поскольку являются «ведением войны против Бога».

Также Курсор информировал о том, что в воскресенье, 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». С такими же обвинениями арестованы еще три иранца.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.