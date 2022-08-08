В Иране опровергли использование рф их спутника для шпионажа

В Иране заявили, что разведывательным спутником «Хайям» будут управлять только иранские специалисты на территории страны.

Представители Иранского космического агентства заявили, что после запуска спутника «Хайям» его контроль будут осуществлять иранские специалисты и ни одна другая страна не сможет использовать данные, полученные с его помощью.

Об этом говорится в заявлении ИКА.

Завтра, 9 августа, разведывательный спутник запустят с космодрома «Байконур» и обмен данными между космическим аппаратом и наземной командой будет проходить по зашифрованному алгоритму, поэтому другие страны не будут иметь возможности получить доступ к информации.

В Иране таким образом опровергли информацию, что использовать спутник будет российская федерация* самостоятельно в целях шпионажа за Украиной.

Отметим, что 25 июля советник президента Владимира Зеленского заявил в интервью Iran International, что рф и Иран являются союзниками в войне в Украине, и не будет сюрпризом, если Тегеран поставит москве беспилотники.

«Курсор» писал ранее, что сенатор США Кори Букер выразил обеспокоенность по поводу растущего сотрудничества между Тегераном и москвой на фоне российского вторжения в Украину.

Еще мы писали, что Иран может удвоить свою торговлю с Китаем, если санкции США будут сняты, но ему потребуется 8 лет, чтобы восстановить экономический статус 2010 года, сказал лидер тегеранского бизнеса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!