Сенатор США Кори Букер выразил обеспокоенность по поводу растущего сотрудничества между Тегераном и москвой* на фоне российского вторжения в Украину.

В беседе с корреспондентом Iran International Арашем Аалаи демократ из Нью-Джерси сказал: «У меня есть опасения по поводу действий Ирана во многих частях земного шара, и это то, над чем я и моя команда очень усердно работаем, и мы относимся к этому очень серьезно».

Отметив, что Конгресс работает над некоторыми мерами, чтобы остановить российско-иранскую ось в войне в Украине, Букер сказал: «Мы уже прилагаем много усилий. Сенатский комитет по международным отношениям занял двухпартийную позицию и будет продолжать делать все необходимое для проверки иранской, российской и террористической деятельности».

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в июле дважды предупредил, что москва, похоже, рассматривает возможность покупки иранских беспилотников, а российские офицеры даже посетили базу беспилотников в иранском Кашане, чтобы рассмотреть варианты.

25 июля советник президента Владимира Зеленского заявил в интервью Iran International, что рф и Иран являются союзниками в войне в Украине, и не будет сюрпризом, если Тегеран поставит москве беспилотники.

В среду российское информационное агентство РИА процитировало высокопоставленного чиновника, заявившего, что Иран скоро начнет принимать платежи с помощью российских банковских карт «Мир», что сделает его последней страной, принявшей российскую альтернативу Visa и Mastercard.

Напомним, что 26 июля иранский депутат подтвердил запрос рф на покупку иранских беспилотников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!