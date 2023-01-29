В Иране прокомментировали нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил своему азербайджанскому коллеге, что двусторонние отношения не должны пострадать после нападения на посольство Баку в Тегеране, в результате которого погиб один человек.
Об этом информирует портал Детали.
Отмечается, что Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого иранский лидер выразил свои соболезнования и сказал, что ведется расследование.
«Правительства Ирана и Азербайджана не допустят, чтобы двусторонние отношения пострадали от предложений тех, кто желает зла двум народам», – заявил Раиси.
В свою очередь Алиев отметил, что это было «неожиданное преступление».
«Но сотрудничество между двумя странами должно быть таким, чтобы никто не нашел возможности нарушить дружественные двусторонние отношения, используя подобные инциденты в качестве предлога».
Как сообщал Курсор, нападение на посольство Азербайджана в Иране произошло в пятницу, 27 января. Мужчина ворвался в диппредставительство с автоматом и открыл огонь, убив начальника службы безопасности и ранив еще двух охранников.
Ранее Курсор писал, что Иран выпускает на государственном телевидении ролики с обещаниями уничтожить Израиль и Азербайджан. Тегеран продолжает угрожать Израилю и Азербайджану. В стране выпускают соответствующие ролики на государственном телевидении с обещаниями ликвидировать другие государства.
Напряженность в отношениях между Азербайджаном и Ираном возросла за последний год в связи с рядом вопросов, включая усилия Азербайджана по созданию коридора через Армению в эксклав, принадлежащий Азербайджану, заявления Ирана о том, что израильская разведка действует против Ирана из Азербайджана, и газеты Азербайджана призывают иранскую провинцию Западный Азербайджан отделиться и присоединиться к Азербайджану.
В ноябре Служба государственной безопасности Азербайджана объявила, что обнаружила иранскую шпионскую сеть, действовавшую в Азербайджане, и обвинила ряд лиц в сотрудничестве со спецслужбами Ирана.