В Иране прокомментировали нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

По словам Ибрахима Раиси, правительства стран «не допустят, чтобы двусторонние отношения пострадали от предложений тех, кто желает зла двум народам».

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил своему азербайджанскому коллеге, что двусторонние отношения не должны пострадать после нападения на посольство Баку в Тегеране, в результате которого погиб один человек.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого иранский лидер выразил свои соболезнования и сказал, что ведется расследование.

«Правительства Ирана и Азербайджана не допустят, чтобы двусторонние отношения пострадали от предложений тех, кто желает зла двум народам», – заявил Раиси.

В свою очередь Алиев отметил, что это было «неожиданное преступление».

«Но сотрудничество между двумя странами должно быть таким, чтобы никто не нашел возможности нарушить дружественные двусторонние отношения, используя подобные инциденты в качестве предлога».

Как сообщал Курсор, нападение на посольство Азербайджана в Иране произошло в пятницу, 27 января. Мужчина ворвался в диппредставительство с автоматом и открыл огонь, убив начальника службы безопасности и ранив еще двух охранников.

Ранее Курсор писал, что Иран выпускает на государственном телевидении ролики с обещаниями уничтожить Израиль и Азербайджан. Тегеран продолжает угрожать Израилю и Азербайджану. В стране выпускают соответствующие ролики на государственном телевидении с обещаниями ликвидировать другие государства.

Напряженность в отношениях между Азербайджаном и Ираном возросла за последний год в связи с рядом вопросов, включая усилия Азербайджана по созданию коридора через Армению в эксклав, принадлежащий Азербайджану, заявления Ирана о том, что израильская разведка действует против Ирана из Азербайджана, и газеты Азербайджана призывают иранскую провинцию Западный Азербайджан отделиться и присоединиться к Азербайджану.

В ноябре Служба государственной безопасности Азербайджана объявила, что обнаружила иранскую шпионскую сеть, действовавшую в Азербайджане, и обвинила ряд лиц в сотрудничестве со спецслужбами Ирана.