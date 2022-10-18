В Иране силовики избили до смерти старшеклассницу за отказ петь гимн: СМИ

16-летняя Асра Панахи вместе с другими школьницами отказалась участвовать в обязательном официальном мероприятии в знак протеста против убийства Махсы Амини.

Волнения в Иране вспыхнули с новой силой после сообщений о жестоком убийстве иранскими службами безопасности еще одной школьницы.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что 16-летнюю Асру Панахи избили до смерти за то, что она вместе с другими ученицами старшей школы для девочек «Шахид» отказалась участвовать в обязательном официальном мероприятии и «петь пропагандистскую песню».

Согласно сообщению, на такой поступок девушки пошли в знак протеста против убийства курдской девушки Махсы Амини из-за нарушения правил ношения хиджаба.

Как известно, протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней Махсы Амини. Ее задержала «полиция морали» за неправильно одетый хиджаб. Официальные лица заявили, что она умерла от сердечного приступа, но ее родственники и некоторые правозащитные группы отвергли эти заявления, отметив, что Амини избили во время задержания.

Как сообщал Курсор, как минимум 31 мирный житель был убит в ходе разгона иранскими силами безопасности протестов.

Также Курсор информировал о том, что главный прокурор Тегерана приказал полицейской группе судебно-медицинских экспертов изучить медицинские аспекты дела Амини. Президент Ирана Ибрахим Раиси попросил министра внутренних дел «незамедлительно и с особым вниманием расследовать причины инцидента».

Как известно, платок стал обязательным для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и сотрудники полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.