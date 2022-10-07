В Иране стремительно растет использование VPN — СМИ

Иранцы обращаются к виртуальным частным сетям, чтобы избежать широкомасштабных сбоев в интернете, поскольку правительство пытается скрыть свое подавление массовых протестов.

В Иране пользователи сети интернет стали все чаще использовать виртуальные частные сети, чтобы избежать широкомасштабных сбоев из-за попыток правительства скрыть свое подавление массовых протестов.

Об этом сообщает портал internetua.com.

Издание напоминает, что сбои в телекоммуникационных сетях Ирана впервые начались 19 сентября. Группы интернет-мониторинга и активисты цифровых прав говорят, что ежедневно сталкиваются с перебоями в работе сети в стиле «комендантского часа», когда доступ прекращается примерно с 16:00 по местному времени до глубокой ночи.

«Тегеран заблокировал доступ к WhatsApp и Instagram, двум последним социальным медиа-сервисам, оставшимся без цензуры в Иране. Twitter, Facebook, YouTube и несколько других платформ были запрещены в течение многих лет», — говорится в материале.

Отмечается, что в результате иранцы бросились к VPN, службам, шифрующим и перенаправляющим их трафик на удаленный сервер в другом месте мира, чтобы скрыть свою онлайн-активность. Это позволило им восстановить подключение к запрещенным веб-сайтам и программам.

«22 сентября, через день после запрета WhatsApp и Instagram, спрос на услуги VPN резко вырос на 2164% по сравнению с предыдущими 28 днями. … К 26 сентября спрос достиг пика на 3082% выше среднего и с тех пор он продолжает оставаться высоким на 1991% выше обычного уровня», — пишет издание.

По словам руководителя отдела исследований Top10VPN Саймона Мильяно, социальные медиа играют решающую роль в протестах по всему миру.

«Это позволяет протестующим организовываться и гарантировать, что власти не смогут контролировать нарратив и скрывать доказательства нарушений прав человека. Решение властей Ирана заблокировать доступ к этим платформам во время протестов привело к стремительному росту спроса на VPN», — говорит Мильяно.

Как известно, протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней Махсы Амини. Ее задержала «полиция морали» за неправильно одетый хиджаб. Официальные лица заявили, что она умерла от сердечного приступа, но ее родственники и некоторые правозащитные группы отвергли эти заявления, отметив, что Амини избили во время задержания.

Как сообщал Курсор, как минимум 31 мирный житель был убит в ходе разгона иранскими силами безопасности протестов.

Также Курсор информировал о том, что главный прокурор Тегерана приказал полицейской группе судебно-медицинских экспертов изучить медицинские аспекты дела Амини. Президент Ирана Ибрахим Раиси попросил министра внутренних дел «незамедлительно и с особым вниманием расследовать причины инцидента».