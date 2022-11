В Иране уволили сотрудника банка за обслуживание обнаженной женщины

Банковского служащего в Иране уволили, поскольку он обслуживал женщину без хиджаба.

Об этом заявили в воскресенье иранские СМИ.

После смерти курдской девушки Махсы Амини демонстрации против обязательного ношения хиджаба сотрясают Исламскую Республику.

Сейчас в стране с населением более 80 миллионов женщины обязаны покрывать голову, шею и волосы, и исполнение этого закона контролируется полицией нравов.

16 сентября смерть Махсы Амини всколыхнула население Ирана и вызвало в стране массу протестов которые позже переросли в сопротивление правящему режиму.

Власти называют «беспорядками» общенациональные демонстрации. Сотни людей, в основном протестующие, а также сотрудники сил безопасности, были убиты во время демонстраций, которые, по словам Ирана, поощряются его западными «врагами».

В четверг иранские издания заявили, что менеджер банка в провинции Кум, недалеко от столицы Тегерана, «оказывал банковские услуги женщине без одежды». В итоге банковского менеджера «отстранили от должности по приказу губернатора».

В Иране большинство банков контролируются государством, и менеджеры обязаны выполнять закон о хиджабе.

In Iran, the manager of a bank was fired for providing services to a woman without a hijab.#MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/fCy7MXu756

— ۱۴،۱۵،۱۶=پارگی ج.ا (Fan account )just- Saran (@leesaranho) November 27, 2022