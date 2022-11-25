Ситуация накаляется: Иран отправляет дополнительные войска в Курдский регион

Поскольку массовые демонстрации против иранского режима продолжаются, Иран перенаправляет войска для усиления своего присутствия в своих курдских регионах.

Революционная гвардия Ирана наращивает свое присутствие в неспокойных курдских регионах, сообщили государственные СМИ в пятницу на фоне подавления массовых протестов. На обнародованных в сети видео показаны десятки людей, вышедших на демонстрацию в районах проживания меньшинств белуджей на юго-западе страны.

Массовые демонстрации, вспыхнувшие после гибели 16 сентября в заключении 22-летней курдской женщины Махсы Амини, быстро распространились по стране, но были наиболее интенсивными в районах, населенных в основном этническими меньшинствами мусульман-суннитов.

Беспорядки стали одной из самых больших проблем для шиитских клерикальных правителей Ирана с тех пор, как они пришли к власти в результате Исламской революции 1979 года, а предыдущие вспышки устойчивого протеста в конечном итоге были подавлены.

Известный белуджский мусульманский священнослужитель-суннит Молави Абдолхамид использовал свои пятничные молитвы, чтобы призвать к прекращению подавления протестов посредством арестов и убийств.

«Народный протест показал, что политика последних 43 лет зашла в тупик», — цитирует его сайт.

Ранее Курсор писал, что в украинском Совбезе сделали жесткое заявление по Ирану.

Кроме того,в Восточной Европе усиленно наращивают производство оружия – СМИ.