Ситуация накаляется: Иран отправляет дополнительные войска в Курдский регион

Революционная гвардия Ирана наращивает свое присутствие в неспокойных курдских регионах, сообщили государственные СМИ в пятницу на фоне подавления массовых протестов. На обнародованных в сети видео показаны десятки людей, вышедших на демонстрацию в районах проживания меньшинств белуджей на юго-западе страны.
Массовые демонстрации, вспыхнувшие после гибели 16 сентября в заключении 22-летней курдской женщины Махсы Амини, быстро распространились по стране, но были наиболее интенсивными в районах, населенных в основном этническими меньшинствами мусульман-суннитов.
Беспорядки стали одной из самых больших проблем для шиитских клерикальных правителей Ирана с тех пор, как они пришли к власти в результате Исламской революции 1979 года, а предыдущие вспышки устойчивого протеста в конечном итоге были подавлены.
Известный белуджский мусульманский священнослужитель-суннит Молави Абдолхамид использовал свои пятничные молитвы, чтобы призвать к прекращению подавления протестов посредством арестов и убийств.
«Народный протест показал, что политика последних 43 лет зашла в тупик», — цитирует его сайт.
Ранее Курсор писал, что в украинском Совбезе сделали жесткое заявление по Ирану.
Кроме того,в Восточной Европе усиленно наращивают производство оружия – СМИ.