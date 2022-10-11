В Иране заявили, что арестовали шпиона сионистского режима

По словам главного прокурора провинции Керман, «обвиняемый планировал совершить диверсию в провинции, но благодаря бдительности разведывательной организации КСИР этот заговор был сорван».
Об этом сообщает издание «Детали».
Главный прокурор утверждает, что арестованный вел активную деятельность в стране под прикрытием работы и бизнеса, и несколько раз ездил в разные страны с целью передачи информации. Пока официальная информация о гражданстве задержанного, которого назвали «шпионом сионистского режима», отсутствует.
Ранее «Курсор» сообщал, что Нетаниягу заявил о том, что терроризм победит только твердая рука.