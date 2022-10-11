Нетаниягу: терроризм победит только твердая рука

Терроризм может быть побежден только твердой рукой.

Об этом, комментируя гибель солдата ЦАХАЛа в результате обстрела возле Шавей Шомрон в Самарии заявил лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, сообщает inn.co.il.

«Я выражаю свои соболезнования от всего сердца семье солдата ЦАХАЛа, который сегодня пал в результате обстрела возле Шавей Шомрон, и высказываю поддержку нашим силам, действующим в полевых условиях. Только твердая рука победит терроризм», — сказал Нетаньяху.

Как сообщал Курсор, на перекрестке Ганот недалеко от Шавей Шомрон произошло нападение на военных Армии обороны Израиля. На данный момент известно об одном раненом солдате. По предварительной информации, военнослужащий ЦАХАЛа был ранен пулей в плечо.

Террористы скрылись. Силы безопасности начали их розыск.

Ранее Курсор писал о нападении на машину скорой помощи в Иерусалиме: появились новые подробности и фото. Автомобиль, едущий на срочный вызов в Иерусалиме, подвергся атаке преступника с железным прутом. В машине разбиты зеркала, полиция арестовала нарушителя.

Также мы сообщали, что в США заявили, что Хизбалла может использовать тактику россии с иранскими дронами. Бесплотные летательные аппараты, которые раньше использовались для нанесения ударов по военным объектам, Хизбалла может использовать по мирному населению по примеру россии, считает американский военный аналитик.

Кроме того, Курсор информировала о том, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз негативно высказался в адрес сделки между Израиле и Ливаном касаемо морской границы.