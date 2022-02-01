Беннет: Кампания по ослаблению Ирана будет вестись по нескольким направлениям

Выступая на ежегодной международной конференции Института исследований национальной безопасности, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что «кампания по ослаблению Ирана» будет вестись по нескольким направлениям.
Об этом пишет Times of Israel.
Он говорит, что надеется, что ядерные переговоры в Вене не закончатся неудачной сделкой, но даже если они приведут к заключению сделки, «Иран останется Ираном». По его словам, если с Ирана снимут санкции, Иран только усилит свою вредоносную деятельность на Ближнем Востоке.
Беннет говорит, что «Израиль должен готовиться к миру, в котором нет только одного полицейского», и признает, что Америка сосредоточена на России и Китае. «Такова реальность», — говорит Беннет.
Он говорит, что ЦАХАЛ внедрит систему перехвата на основе лазера для создания системы защиты от ракет и БПЛА. Это позволит Израилю выйти из цикла, в котором ХАМАС может запускать дешевые ракеты, которые перехватываются израильскими ракетами стоимостью в десятки тысяч долларов.
Курсор ранее писал, что Беннет заявил, что у Израиля впереди трудные 10-14 дней в битве с Омикроном. В то время как министры кабинета по коронавирусу собираются для обсуждения состояния волны «Омикрон«, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль находится «на пике битвы» против этого варианта.
Кроме того, Беннет сообщил, что войска ЦАХАЛ увидят повышение зарплаты к концу недели. После более чем пятилетней стагнации заработная плата бойцов ЦАХАЛ на передовой увеличится с 1 600 шекелей до примерно 2 400 шекелей в месяц, а в подразделениях боевой поддержки зарплата увеличится с 800 шекелей до 1200 шекелей.
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