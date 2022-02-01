Беннет: Кампания по ослаблению Ирана будет вестись по нескольким направлениям

Беннет заявил, что даже если Иран подпишет ядерную сделку со странами Запада он все равно будет вести «вредоносную деятельность на Ближнем Востоке».

Выступая на ежегодной международной конференции Института исследований национальной безопасности, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что «кампания по ослаблению Ирана» будет вестись по нескольким направлениям.

Об этом пишет Times of Israel.

Он говорит, что надеется, что ядерные переговоры в Вене не закончатся неудачной сделкой, но даже если они приведут к заключению сделки, «Иран останется Ираном». По его словам, если с Ирана снимут санкции, Иран только усилит свою вредоносную деятельность на Ближнем Востоке.

Беннет говорит, что «Израиль должен готовиться к миру, в котором нет только одного полицейского», и признает, что Америка сосредоточена на России и Китае. «Такова реальность», — говорит Беннет.

Он говорит, что ЦАХАЛ внедрит систему перехвата на основе лазера для создания системы защиты от ракет и БПЛА. Это позволит Израилю выйти из цикла, в котором ХАМАС может запускать дешевые ракеты, которые перехватываются израильскими ракетами стоимостью в десятки тысяч долларов.

Курсор ранее писал, что Беннет заявил, что у Израиля впереди трудные 10-14 дней в битве с Омикроном. В то время как министры кабинета по коронавирусу собираются для обсуждения состояния волны «Омикрон«, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль находится «на пике битвы» против этого варианта. Кроме того, Беннет сообщил, что войска ЦАХАЛ увидят повышение зарплаты к концу недели. После более чем пятилетней стагнации заработная плата бойцов ЦАХАЛ на передовой увеличится с 1 600 шекелей до примерно 2 400 шекелей в месяц, а в подразделениях боевой поддержки зарплата увеличится с 800 шекелей до 1200 шекелей.

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