В Ирландии сокращается еврейская община: чем это обусловлено

Среди 5,3 миллиона граждан Ирландии около 800 (0,015%) являются евреями, что указывает на постепенное уменьшение количества евреев в этой стране.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Если включить в этот список еврейских эмигрантов в Ирландии, то это число возрастает примерно до 2500 человек. Однако эксперты всё равно говорят о негативных тенденциях.

Еще один признак этой тенденции – выставление на продажу Дублинской еврейской общиной, которая ведет свою историю с 1936 года, ее здания в районе Теренуре. Посвященная в 1953 году синагога на Ратфарнхем-роуд, 32а была спроектирована ирландским архитектором Уилфредом Кантуэллом, который придал ей культовый фасад с пятью окнами со звездами Давида над квадратными панелями.

Стоимость листинга составляет 7,5 млн евро. По словам представителей общины, решиться на сокращение помещения до меньшего размера было сложно. Община надеется, что продажа здания поможет профинансировать новую синагогу, которая будет служить ирландским евреям в течение десятилетий.

Ирландско-еврейский специалист по генеалогии Стюарт Розенблатт считает, что еврейская община Ирландии стареет, ибо молодые люди уезжают за границу, чтобы «лучше себя чувствовать». После учебы они находят работу, женятся и воспитывают детей в других местах. Некоторые пожилые люди из ирландской еврейской общины последовали за своими детьми и внуками за границу и тоже начали новую жизнь в другом месте.

«Это означает, что меньше людей в Ирландии будет поддерживать еврейскую жизнь — чтобы синагоги были полны, еврейские школы работали, а кошерные продукты были постоянными», — сказал он.

По словам Розенблатта, в Ирландии всегда будет еврейское присутствие, как, по крайней мере, 1000 лет назад.

«Как и сефарды и община до этого, еврейское присутствие трансформируется или превратится во что-то новое. Мы можем видеть это, например, в Корке, когда израильтяне и другие новоприбывшие евреи строят что-то новое», – сказал он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!