В Испании легализуют зоофилию: подробности

Есть лишь одно условие, при котором зоофила могут привлечь к уголовной ответственности.

В Испании Конгресс одобрил новый закон о защите животных, предложенный министром в соцвопросом Ионе Беларрой, который легализует зоофилию.

Об этом сообщает Libarte Digital.

То есть, теперь жителей Испании не будут привлекать к уголовной ответственности, если они занялись сексом с животным. Новая реформа Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными предусматривает, что зоофилия легальна и не предполагает уголовной ответственности, но при условии, что животным не наносится вред.

В 2015 году в Конгрессе одобрили реформу Уголовного кодекса, которая была направлена на усиление наказания за жестокое обращение с животными и, впервые в истории Испании, сексуальную эксплуатацию животных.

В то время считали, что животные, как и дети, неспособны давать согласие, «поэтому скотоложство было классифицировано как новое преступление, включающее сексуальную эксплуатацию животных, независимо от тяжести причиненного вреда». Однако теперь за зоофилию будут наказывать лишь в том случае, если животное получит травмы. Злоумышленника будут привлекать к ответственности, если после акта зоофилии возникнет потребность в ветеринарном лечении телесных повреждений.

Эта инициатива активно продвигалась партией United We Can, члены которой полагают, что собака, кошка и другие виды животных – умные существа или живые существа, наделенные чувствительностью.

Следует отметить, что законодательство большей части стран Европы, Америки и Азии запрещают зоофилию, однако исключениями являются Дания, Финляндия, Бельгия, Япония и Мексика. Формально зоофилия запрещена в мусульманских странах северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, но на деле эти страны занимают одни из первых мест по зоофилии и случаям поиска в интернете фильмов по этой теме.

Ранее «Курсор» сообщал, что депутат подала жалобу на полицию по подозрению в сексуальном насилии.