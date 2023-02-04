В Испании с помощью искусственного интеллекта нашли неизвестное произведение Лопе де Веги

С помощью искусственного интеллекта ученым удалось найти в Нацбиблиотеке Испании неизвестную до сих пор пьесу Лопе де Веги, написанную несколько веков назад.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечают ученые, найти настоящее сокровище в библиотеки им позволили технологии искусственного интеллекта, которые задействовали при расшифровке непознанных исторических работ. Так нашли до сих пор не известную пьесу Феликса Лопе де Веги. Эксперты подтвердили, что именно он, один из величайших авторов испанского «Золотого века», написал пьесу «La francesa Laura» («Француженка Лаура»). Предположительно книга была закончена в 1635 году, за несколько лет до смерти автора.

Рукопись, найденная в архивах библиотеки, была копией этого произведения, сделанной в конце 17-го века, значительно позднее после смерти автора. Ее обнаружили во время исследовательской работы специалисты из Венского университета и Университета Вальядолида, которые применили ИИ для расшифровки 1 300 анонимных рукописей и книг.

Для установления авторства работ использовался способ исследования порядка применения слов тем либо другим автором, уточняют ученые. Исследователи уверены, что автором пьесы был именно Лопе де Веги, потому что такие словосочетания использовал только он из более чем 350 авторов, чьи работы также были частью эксперимента. Найденное произведение в течение последующих месяцев, говорят исследователи.

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