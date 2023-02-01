В Испании зафиксировали вспышку опасного вируса

Ученые говорят, что эпидемия может оказаться даже смертоноснее испанки и COVID-19.

В Испании на одной из норковых ферм специалисты обнаружили вспышку опасного птичьего гриппа — H5N1. Ученые говорят, что это первый случай заражения млекопитающих – в будущем это несет угрозу и для человека.

Об этом пишут эпидемиологи и эксперты, представляющие Всемирную организацию здравоохранения.

Из-за вируса более 50 тысяч норок пришлось забить, чтобы остановить его распространение. Все животные были заражены птичьим гриппом, а источником распространения стали местные чайки. Специалисты провели несколько исследований и тестирований. Оказывается, сотрудники фермы не были заражены этим же патогеном.

Однако исследователи говорят, что спустя некоторое время заболевание сможет поразить и человека, поскольку бактерия ранее уже смогла проникнуть в организм млекопитающего. Более того, потенциально новая эпидемия может быть куда хуже испанки, которая распространялась в конце 1910-х годов, а также коронавирусной инфекции.

«Курсор» писал ранее, что в своем Докладе о мировых стихийных бедствиях за 2022 год IFRC заявила, что все страны остаются опасно неподготовленными к будущим вспышкам, несмотря на то, что COVID-19 унес больше жизней, чем любое землетрясение, засуха или ураган в истории.

Еще мы писали, что итальянские ученые в ходе исследования выяснили, когда человечество впервые встретилось с оспой — инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом Variola.

Напомним, что в последние годы вспышки различных заболеваний стали происходить намного чаще, поэтому исследователи придумывают различные способы, чтобы остановить их распространение. Ученые из Испании разработали губную помаду, которая способна защитить от бактерий и вирусов, например, COVID-19, а также гриппа и лихорадки Эбола.