В Испании женщинам будет предоставлен отпуск во время месячных

Правительство Испании делает все для того, чтобы гарантировать женщинам в стране доступ к абортам по всей Испании и дестигматизировать менструальное здоровье.

Левое коалиционное правительство Испании во вторник одобрило законопроект об укреплении прав на аборты и о том, что Испания станет первой страной в Европе, предлагающей оплачиваемый отпуск для женщин во время месячных.

Правительство меньшинства, возглавляемое социалистами, надеется с помощью нового законопроекта гарантировать доступ к абортам по всей Испании и дестигматизировать менструальное здоровье.

«Сегодня мы посылаем международный сигнал поддержки всем женщинам, которые борются за свои сексуальные и репродуктивные права», — заявила журналистам министр равноправия Ирене Монтеро.

«Мы должны гарантировать, что именно женщины решают, что происходит с их собственным телом».

В случае принятия новый закон отменит согласие родителей для женщин в возрасте 16-17 лет, желающих прервать беременность, и отменит обязательный трехдневный период раздумий.

Он также предусматривает оплачиваемый отпуск для беременных женщин с 39-й недели и гарантирует распространение бесплатных менструальных средств в государственных учреждениях, таких как школы и медицинские центры.

В законопроекте также говорится, что суррогатная беременность, которая является незаконной в Испании, представляет собой форму насилия в отношении женщин.

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