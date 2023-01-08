В ISW оценили, удастся ли россии захватить Бахмут

Если армия рф* продвигается в районе Соледара, это не означает, что оккупанты неизбежно окружат Бахмут. Россияне все еще далеки от этого.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

«Для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, армия рф должна установить контроль над трассой Северск-Бахмут и достичь автомагистрали Славянск-Бахмут по меньшей мере», — отмечают эксперты.

Из-за того, что недавние темпы продвижения россиян в этом районе составляли максимум несколько сотен метров в день, эксперты считают очень маловероятным то, что армия рф сможет осуществить там механизированное наступление и окружить Бахмут в ближайшее время.

Отметим, что 4 января глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что ВСУ смогли отбросить армию рф за пределы Бахмута. Он отметил, что невыгодное положение россиян способствует тому, что они несут потери.

В тот же день Wall Street Journal написали, что армия рф приостановила наступление на Бахмут Донецкой области. Российское командование решило перебросить часть огневых средств на близлежащие районы, в том числе Соледар.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что у россиян получается продвигаться в районе Бахмута или Соледара только благодаря живой силы: оккупантов просто бросают в бой без поддержки техники, артиллерии и не учитывают большие потери.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы