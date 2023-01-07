В Италии разработали автомобиль, работающий на мусоре

Инженеры итальянской фирмы Bertone представили гиперкар, который работает на мусоре. Топливо для автомобиля изготавливается из пластиковых отходов.

Об этом пишет Dailymail.

Машина может развивать скорость до 380 километров в час. В новом Bertone GB110 используется Select Fuel — запатентованный метод преобразования пластикового мусора в жидкое топливо.

Представители компании заявили, что новый автомобиль — это нечто вроде произведения искусства, которое допускает ряд модификаций в соответствии с уникальными вкусами владельца.

Для начала Bertone планирует выпустить 33 подобных автомобиля. Покупатели получат эти машины к весне 2024 года. Их цена пока остается неизвестной.

«Мы считаем, что для борьбы с загрязнением окружающей среды потребуются различные решения с сочетанием технологий», — отметили в компании.

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