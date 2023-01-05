Эксперты составили рейтинг самых надежных кроссоверов

Кроссоверы оценили по нескольким аспектам, включая надежность, частоту поломок и стоимость обслуживания, и на основании этих данных сформировали рейтинг лучших автомобилей.

Составлен рейтинг кроссоверов, которые отличаются не только надежностью, но и недорогим обслуживанием. Для определения лучших моделей был проведен опрос, в котором участвовали более тысячи автовладельцев.

Об этом сообщает WhatCar.

Хозяева компактных кроссоверов оценили свои автомобили по нескольким категориям вопросов, начиная от удобства и особенностей эксплуатации, и завершая надежностью и частотой поломок. Также автолюбители подчеркнули некоторые важные аспекты своих машин.

На первом месте в рейтинге расположен Kia Soul (2014-2019 гг.), который имеет рейтинг надежности: 100%. Пользователи заявили, что абсолютно все выявленные поломки были устранены бесплатно за счет производителя. Mazda CX-3 (2016-2022 гг.) имеет рейтинг 99,1%. О серьезных поломках сообщили только 0,9% автовладельцев. Audi Q2 (с 2016 года) с надежностью 98,0%. О поломках сообщили 2% владельцев кроссовера, но при этом автомобиль является самым дорогим из всех позиций рейтинга. Renault Captur (2013-2019 гг.) имеет надежность 97,9%. При отличной цене авто поломки случались у 2,1% владельцев. Hyundai Kona (с 2017 года) показал надежность 97,7%. О поломках заявили 2,3% водителей. Nissan Juke (с 2020 года). При рейтинге97,6% он существенно превзошел предыдущую модель. Автолюбители столкнулись с серьезными поломками в 2,4% случаях. Suzuki Vitara (с 2015 года) имеет надежность 96,4%, но 3,6% пользователей заявили о серьезных поломках. 8. MINI Countryman (с 2017 года) показал рейтинг надежности 96,3%, а 3,7% автовладельцев сообщили о проблемах с авто. Suzuki SX4 S-Cross (2013-2022 гг.) С рейтингом 95,5% и повышенным удобством для семейного отдыха показал 4,5% поломок. Kia Stonic (с 2017 года). С отличною маневренностью и рейтингом надежности в 95,3% автомобиль ломался у 4,7% автолюбителей.

При этом самым ненадежным и дорогим в ремонте кроссовером оказался Nissan Juke первого поколения.

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