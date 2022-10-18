В Италии решили убрать фото Муссолини со стены министерства

В итальянском Министерстве экономического развития решили убрать фотографию фашистского диктатора Бенито Муссолини «во избежание разногласий».
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что на факт наличия фотографии указали в Общей итальянской конфедерация труда после соответствующего подтверждения от работников государственной администрации.
Министр экономического развития Джанкарло Джорджетти сказал, что фотография была частью выставки под названием «Блестящая Италия», приуроченной к 90-летию открытия Палаццо Пьячентини — офиса министерства в Риме. На выставке были представлены фотографии всех бывших глав ведомства (Муссолини являлся министром по делам корпораций в 1932 году).
«Если есть проблема, мы уберем ее во избежание споров», — сказал Джорджетти.
В то же время новоназначенный спикер Сената Италии Игнацио Ла Русса раскритиковал этот шаг как пример «культуры отмены».
По данным итальянских политиков, еще одна фотография Муссолини выставлена в Министерстве обороны.
Как сообщал Курсор, блогер, исследующий подземные бункеры, показал заброшенную горную крепость, датирующуюся временами Второй мировой войны.
Этот огромный объект находится возле города Риека в Хорватии. Блогер зафиксировал на камеру подземный бункер и тоннельную систему.
Их построили на приграничной с Италией территории в межвоенный период, длившийся до 1939 года. Инспектированием строительства занимался лично диктатор фашистской Италии Бенито Муссолини.
Также Курсор информировал о том, что итальянский политик был отстранен от должности своей партией за оскорбительную шутку о Холокосте, которую осудила еврейская община страны.
38-летний Джорджио Лонгобарди, советник из Неаполя, принадлежащий к ультраправой партии «Братья Италии», которая в настоящее время занимает лидирующие позиции, был отстранен от должности лидером партии Джорджией Мелони за комментарий, который, как сообщает, должен был быть юмористическим.