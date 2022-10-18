В Италии решили убрать фото Муссолини со стены министерства

Фотография была частью выставки под названием «Блестящая Италия», приуроченной к 90-летию открытия офиса министерства экономики в Риме. На выставке были представлены фото всех бывших глав ведомства.

В итальянском Министерстве экономического развития решили убрать фотографию фашистского диктатора Бенито Муссолини «во избежание разногласий».

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что на факт наличия фотографии указали в Общей итальянской конфедерация труда после соответствующего подтверждения от работников государственной администрации.

Министр экономического развития Джанкарло Джорджетти сказал, что фотография была частью выставки под названием «Блестящая Италия», приуроченной к 90-летию открытия Палаццо Пьячентини — офиса министерства в Риме. На выставке были представлены фотографии всех бывших глав ведомства (Муссолини являлся министром по делам корпораций в 1932 году).

«Если есть проблема, мы уберем ее во избежание споров», — сказал Джорджетти.

В то же время новоназначенный спикер Сената Италии Игнацио Ла Русса раскритиковал этот шаг как пример «культуры отмены».

По данным итальянских политиков, еще одна фотография Муссолини выставлена ​​в Министерстве обороны.

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