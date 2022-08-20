Итальянский политик отстранен от должности за шутку о Холокосте

Политик из партии «Братья Италии» оскорбительно пошутил о том, что оппозиционная партия использует фильмы о Холокосте для победы на предстоящих выборах.

Итальянский политик был отстранен от должности своей партией за оскорбительную шутку о Холокосте, которую осудила еврейская община страны.

38-летний Джорджио Лонгобарди, советник из Неаполя, принадлежащий к ультраправой партии «Братья Италии», которая в настоящее время занимает лидирующие позиции, был отстранен от должности лидером партии Джорджией Мелони за комментарий, который, как сообщает, должен был быть юмористическим.

Лонгобарди написал в Facebook, что левая Демократическая партия собирается ежедневно показывать по телевидению фильмы о Холокосте до выборов в следующем месяце, чтобы предупредить итальянцев об фашистской опасности, которую представляет его партия. Он ссылался на такие фильмы, как «Список Шиндлера» и «Мальчик в полосатой пижаме».

Лонгобарди также сказал, что между фильмами будут «обсуждения и свидетельства выживших в Холокосте».

Федерация Италия-Израиль и еврейская община Неаполя выступили с совместным заявлением, осуждающим предполагаемую шутку политика, заявив, что они «не находят слов» из-за поста, который они назвали «оскорблением памяти шести миллионов евреев».

Они добавили, что инцидент не стал шоком, и сослались на сообщение о том, что Лонгобарди повесил в своем кабинете плакаты с изображением Бенито Муссолини.

Организации также обвинили «Братьев Италии» в «высокомерных фашистских и антисемитских взглядах».

После инцидента Лонгобарди был отстранен от участия в партии. Партия заявила, что проведет расследование в отношении должности советника.

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