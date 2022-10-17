Блогер нашел в скале бункер, построенный Муссолини

Этот огромный объект находится возле города Риека в Хорватии. Блогер зафиксировал на камеру подземный бункер и тоннельную систему.

Их построили на приграничной с Италией территории в межвоенный период, длившийся до 1939 года. Инспектированием строительства занимался лично диктатор фашистской Италии Бенито Муссолини.

Бункер входил в так называемую Альпийскую стену, протяженность которой составляла примерно 2 километра возле северной границы. Она проходила вдоль территорий Франции, Швейцарии, Австрии и бывшей Югославии.

Блогер провел в этом месте несколько часов и обнаружил заброшенные помещения, просторные коридоры и один вход. По его словам, сооружение частично повреждено, потому что во время отступления солдаты вермахта его взорвали. Также он жуткую продемонстрировал винтовую лестницу.