В Италии столкнулись военные самолеты, есть погибшие: жуткие видео

В Гвидонии (Италия) сегодня, 7 марта, произошло столкновение двух военных самолетов во время учебных полетов.

Об этом сообщили воздушные силы Италии и издание La Repubblica.

Самолеты по неизвестной причине столкнулись друг с другом и рухнули. Это привело к гибели двух пилотов. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони выразила глубокие соболезнования семьям, коллегам погибших и Воздушным силам.

Журналисты пишут, что два самолета Siai Marchetti 208 итальянских ВВС столкнулись во время учений, в которых принимали участие четыре сверхлегких самолета. Один из них потерял крыло и разбился. В это время они пролетали над жилыми районами коммуны Гвидония-Монтечельо.

Один из потерпевших после крушения самолетов оказался между зданиями. Другой, избегая домов, приземлился и врезался в машину. Он был еще жив и звал на помощь, после чего местные жители собирались потушить пламя огнетушителем, но самолет взорвался.

Правоохранители эвакуировали два здания. К несчастью, оба пилота погибли на борту. Остальные два пилота смогли совершить посадку со своими самолетами и не пострадали. В прокуратуре начнут расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии.

