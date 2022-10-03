В Израиле убили главу грузинской мафии – СМИ

В Азуре возле заправки неизвестные расстреляли двоих мужчин, одним из которых может быть глава грузинской мафии в Израиле Бени Шломо.

Один из мужчин скончался, а другой находится в критическом состоянии. По информации источников полиции, целью ликвидации был известный криминальный авторитет, коим может быть Бени Шломо.





Это произошло на заправке в Азуре, недалеко от Тель-Авива. По версии правоохранителей, инцидент не связан с террористической деятельностью.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 3 октября ЦАХАЛ при поддержке сил пограничной полиции (МАГАВ) провел новые аресты в Иудеи и Самарии. В ходе этой операции самая горячая точка – лагерь беженцев Джилазун, неподалеку от Рамаллы. Во время задержания двое палестинцев попытались на машине сбить солдата ЦАХАЛа, но по террористам открыли огонь.

Также правоохранители провели аресты в Шхеме, Калькилии, деревнях Шейх аль-Аруб, Рас-Каркар и других арабских населенных пунктах. Всего за ночь удалось арестовать 16 человек, которые подозревают в террористической деятельности, их всех передали органам безопасности для проведения расследования. С израильской стороны никто не пострадал.

Также «Курсор» сообщал, что на трассе 40 произошло ДТП между двумя авто, в ходе которого пострадали 6 человек. Медики оказали им помощь и эвакуировали в ольницу Сорока.

Помимо этого, стало известно, что четырех болельщиков Хапоэль Хайфа арестовала полиция.