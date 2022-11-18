В ЮАР арестован одним из самых разыскиваемых главарей банд Израиля

Сообщается, что подозреваемый находится в розыске Интерпола с 2015 года и несколько лет скрывался в Южной Африке.

Человек, считающийся одним из самых разыскиваемых главарей израильских банд, был арестован во время обыска дома в шикарном пригороде Йоханнесбурга, где, по словам южноафриканских властей, они также нашли оружие, наркотики и фургон, оборудованный для пыток.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам полковника полиции ЮАР Атленда Мате, 46-летний израильтянин является членом банды Абергил, которая занимается незаконным оборотом наркотиков и вымогательством. Он разыскивается в Израиле за несколько покушений на убийство.

Мате добавил, что подозреваемый находится в розыске Интерпола с 2015 года и несколько лет скрывался в Южной Африке. Согласно заявлению, в ходе рейда были задержаны еще семь человек. Кроме этого, среди изъятых предметов было 19 единиц огнестрельного оружия, в том числе пять автоматов и семь пистолетов, шесть мотоциклов, три из которых числятся украденными, устройство подавления сигналов, четыре беспилотника с камерами и восемь автомобилей.

В заявлении полиции говорится, что одним из автомобилей был грузовик доставки, который приспособили для использования снайпером, а также имел хорошую звукоизоляцию и стул, прикрепленный к полу, который использовали для пыток.

Рейд возглавили Интерпол ЮАР и специальные подразделения полиции.

По данным властей Израиля, подозреваемый разыскивается в связи с инцидентами, имевшими место в 2003 и 2004 годах. Его обвиняют в том, что он дважды закладывал взрывчатку под автомобиль мужчины в Израиле. В результате первого взрыва пять человек получили тяжелые ранения, но все выжили.

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