В Калифорнии на автотрассу выбежал морской лев

Стало известно о том, что в Калифорнии на автомобильную трассу выбежал морской лев. В результате пришлось остановить движение на хайвее к востоку от Сан-Диего. К счастью, автомобилисты помогли животному, а затем вызвали на помощь службу спасения и полицию.

Команда спасателей из океанариума «Морской мир» увезла животное с места происшествия. Биологи пока не могут сказать, по какой причине этот морской лев, самец весом около 90 килограмм, оказался на шоссе. Возможно, все дело в русле, которое находится рядом с дорогой. После недавнего дождя оно наполнилось водой.

Примечательно, что конкретно этого морского льва спасали уже не в первые раз. Так, ранее он умудрялся выйти к местному аэропорту. Специалисты утверждают, что морские львы очень любопытны и бесстрашны, из-за чего часто попадают в неприятности.

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