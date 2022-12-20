В Калифорнии произошло мощное землетрясение: первые подробности

В целом, население этого региона проживает в зданиях, устойчивых к землетрясениям, хотя существуют уязвимые сооружения.

Утром во вторник, 20 декабря, в районе Эврика в Северной Калифорнии произошло землетрясение силой 6,4 балла.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что землетрясение, зарегистрированное в 2:34 по тихоокеанскому времени, произошло в Тихом океане недалеко от побережья, примерно в 7,5 милях от прибрежного города Ферндейл округа Гумбольдт. Это примерно в 20 милях к юго-западу от Юрики и в 280 милях. к северо-западу от Сакраменто.

Согласно данным ведомства, 75 000 человек почувствовали очень сильное сотрясение, 49 000 — сильное, 14 000 — умеренное и 321 000 — легкое.

В целом, население этого региона проживает в зданиях, устойчивых к землетрясениям, хотя существуют уязвимые сооружения. Преобладающими уязвимыми типами зданий являются неармированная кирпичная кладка и армированная каменная кладка.

На данный момент сообщений о жертвах нет. Геологическая служба США также сообщает о семи других незначительных землетрясениях в той же области магнитудой от 2,5 до 4,6.

Как сообщал Курсор, 29 июня 2022 года на севере Израиля произошло слабое землетрясение. Подземные толчки ощущали в Тверии и Иорданской долине. К счастью, никто не пострадал.

Еще мы писали, что в июне 2022 года землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в Афганистане. В результате стихийного бедствия по меньшей мере 255 человек погибли, еще сотни получили ранения.