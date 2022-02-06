В Канаде мужчина въехал на машине в толпу митингующих против вакцинации: четверо ранены

В городе Виннипег канадской провинции Манитоба внедорожник въехал в толпу протестующих против принудительной вакцинации и ковид-ограничений. Четыре человека получили ранения, нападавший, который пытался скрыться с места происшествия, арестован.

В канаде мужчина на внедорожнике въехал в толпу протестующих против COVID ограничений и вакцинации. В ходе инцидента пострадало по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «9 канал Израиль».

После наезда часть протестующих осталась оказывать помощь пострадавшим, а часть погналась за автомобилем, который на скорости пытался скрыться с места происшествия.

Полиция быстро задержала нападавшего.

На данный момент мотивы 42-летнего мужчины неизвестны.

Единственное, что сообщили общественности, это то, что он отрицает нападение на почве ненависти к протестантам.

Мужчину обвиняют в нападении, опасном управлении автомобилем с причинением телесных повреждений и в попытке скрыться с места происшествия.

Если инцидент будет признан автомобильным терактом на почве ненависти, водителю внедорожника может грозить пожизненное заключение.

Четверым пострадавшим была оказана медицинская помощь, одному из них потребовалась госпитализация, однако их жизням ничего не угрожает.

Ранее Курсор писал о том, что в Нью-Джерси мужчину уволили после того, как он сбросил снег на евреев и снял это на видео.

Рабочий снегоочистителя из Нью-Джерси был уволен с работы после того, как опубликовал в Facebook видео, на котором он управлял техникой и использовал ее, чтобы обрушить поток снега на двух мужчин-ортодоксальных евреев, которые шли по улице.

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