В Нью-Джерси мужчину уволили после того, как он сбросил снег на евреев и снял это на видео

Рабочий снегоочистителя из Нью-Джерси был уволен с работы после того, как опубликовал в Facebook видео, на котором он управлял техникой и использовал ее, чтобы обрушить поток снега на двух мужчин-ортодоксальных евреев, которые шли по улице.

Водитель снегоочистителя Донни Кларманн подписал видео к уже удаленному сообщению в Facebook: «Это для вас, JC», возможно, имея в виду Иисуса Христа.

Видео, которое было загружено на прошлой неделе, к сегодняшнему дню набрало более 177 тысяч просмотров на YouTube.

Судя по кадрам, видео было снято пассажиром, который находился в машине с Кларманном.

На кадрах также слышно — после того как Кларманн и пассажир сбросили снег на двух мужчин, они смеялись, уезжая.

«Хотя инцидент не был связан с транспортным средством или оборудованием компании, сотрудник, связанный с этой публикацией в социальной сети, больше не работает в Waste Management», — говорится в заявлении компании.

Никому из причастных к инциденту не было предъявлено никаких обвинений, и, по данным полицейского управления Лейквуда, расследование все еще продолжается.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что рейсы Израиль — Дубай могут быть остановлены из-за угроз безопасности.

Пока Шин Бет и местные власти решают споры о координации действий по обеспечению безопасности, полеты между Тель-Авивом и Дубаем могут быть приостановлены.

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